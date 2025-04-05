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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Чайка
Нефтехимик - Чайка: обзор матча 05 апреля 2025
Нефтехимик
05.04.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Чайка
27'
Н. Абдоков
87'
Р. Магомедов
37'
М. Бамматгереев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Чайка
ГОЛ! 2:1!
Р. Магомедов
87'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Кахидзе
76'
Желтая карточка
А. Кахидзе
75'
75'
Замена
Д. Пелих
️️️️
М. Бамматгереев
Замена
М. Лайкин
️️️️
К. Шильцов
68'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
А. Никитин
68'
Желтая карточка
А. Никитин
64'
Замена
С. Алиев
️️️️
К. Маляров
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
Р. Денисов
46'
Желтая карточка
Р. Денисов
39'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Бамматгереев
30'
Желтая карточка
В. Лазарев
28'
Желтая карточка
Э. Зарыпбеков
ГОЛ! 1:0!
Н. Абдоков
27'
Желтая карточка
К. Маляров
9'
8'
Красная карточка
Д. Пивоваров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
97
Матвей Тороп
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-2-3
66
Янович
24
Кахидзе
5
Зорин
12
Ширяев
7
Маляров
16
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
99
Абдоков
7
Шильцов
3-1-2-3-1
1
Штепа
45
Кармаев
99
Евдокимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
11
Николаев
7
Хохлачев
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
7
Маляров
9
Алиев
9
Алиев
7
Маляров
7
Никитин
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Никитин
10
Бамматгереев
2
Пелих
2
Пелих
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Нефтехимик
Чайка
43
Николай Присяжненко
ВР
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Чайка
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
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