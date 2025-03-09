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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Нефтехимик
Сокол - Нефтехимик: обзор матча 09 марта 2025
Сокол
09.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Нефтехимик
72'
Д. Сасин (П)
18'
А. Кахидзе (П)
19'
Н. Абдоков
33'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Нефтехимик
90'
Замена
М. Лайкин
️️️️
К. Шильцов
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Д. Бегун
78'
73'
Замена
К. Морозов
️️️️
Р. Денисов
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Сасин
72'
70'
Желтая карточка
М. Ширяев
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Б. Гурциев
67'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Г. Кантария
67'
65'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
А. Никитин
Замена
Д. Сасин
️️️️
Д. Полубояринов
46'
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Н. Абдоков
Желтая карточка
П. Забелин
33'
33'
ГОЛ! 0:3!
Н. Абдоков
19'
ГОЛ! 0:2!
Н. Абдоков
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кахидзе
11'
Желтая карточка
А. Никитин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Карабашев
57
Бегун
5
Ковачевич
18
Лепский
2
Чуриков
8
Кантария
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
11
Порохов
21
Карпицкий
4-1-2-3
66
Янович
7
Маляров
65
Толстопятов
12
Ширяев
24
Кахидзе
16
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
99
Абдоков
7
Никитин
57
Бегун
77
Юзепчук
77
Юзепчук
57
Бегун
7
Гурциев
18
Ндука
18
Ндука
7
Гурциев
20
Полубояринов
77
Сасин
77
Сасин
20
Полубояринов
8
Кантария
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Кантария
99
Абдоков
17
Валиахметов
17
Валиахметов
99
Абдоков
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
7
Никитин
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Никитин
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
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Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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