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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - КАМАЗ
Нефтехимик - КАМАЗ: обзор матча 19 апреля 2025
Нефтехимик
19.04.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - КАМАЗ
90'
Красная карточка
Д. Хубаев
89'
Желтая карточка
Д. Хубаев
83'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
И. Жигулев
83'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Р. Аюкин
Желтая карточка
А. Кахидзе
82'
78'
Замена
М. Бурко
️️️️
Д. Маругин
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
71'
68'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
М. Лайкин
58'
Желтая карточка
Б. Зорин
55'
Замена
А. Никитин
️️️️
К. Шильцов
19'
4'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
99
Нури Абдоков
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
3-2-2-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
5
Зорин
24
Кахидзе
83
Лайкин
5
Морозов
99
Емельянов
2
Ситдиков
99
Абдоков
7
Шильцов
11
Магомедов
3-3-2-2
31
Анисимов
76
Суханов
3
Маругин
19
Тананеев
7
Аюкин
2
Хубаев
10
Жигулев
28
Султонов
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
7
Шильцов
7
Никитин
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
3
Маругин
15
Бурко
15
Бурко
3
Маругин
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
10
Жигулев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Жигулев
Остались в запасе
Нефтехимик
КАМАЗ
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
76
Илья Купцов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Нефтехимик - КАМАЗ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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