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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Торпедо
Нефтехимик - Торпедо: обзор матча 15 марта 2025
Нефтехимик
15.03.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
76'
Й. Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Торпедо
90'
+5
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
90'
+2
Желтая карточка
В. Ботнарь
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Н. Абдоков
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гузман
Желтая карточка
А. Кахидзе
75'
67'
Замена
Й. Гузман
️️️️
И. Горбунов
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
С. Алиев
66'
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Емельянов
54'
Замена
М. Лайкин
️️️️
К. Шильцов
54'
46'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
М. Максимов
42'
Желтая карточка
Р. Байтуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
10
Йейсон Гузман
АП
7
Александр Юшин
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-3-3-1
66
Янович
12
Ширяев
65
Толстопятов
24
Кахидзе
99
Емельянов
6
Родин
2
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
99
Абдоков
9
Алиев
3-2-1-3-1
16
Ботнарь
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
26
Байтуков
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
99
Емельянов
5
Морозов
5
Морозов
99
Емельянов
99
Абдоков
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Абдоков
17
Горбунов
10
Гузман
10
Гузман
17
Горбунов
21
Максимов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Максимов
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Алессон
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Алессон
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
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