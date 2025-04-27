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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Нефтехимик
Тюмень - Нефтехимик: обзор матча 27 апреля 2025
Тюмень
27.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
90+3'
Д. Карпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Нефтехимик
ГОЛ! 1:0!
Д. Карпов
90'
+3
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
83'
82'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Никитин
Замена
М. Петров
️️️️
В. Шитов
71'
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Кахидзе
16'
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
Б. Зорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
3-3-1-2
12
Довгаль
30
Шавлохов
34
Храмцов
24
Коротков
6
Печенкин
85
Пяткин
2
Поройков
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
3-3-2-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
5
Зорин
12
Ширяев
83
Лайкин
5
Морозов
16
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
11
Магомедов
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
5
Зорин
65
Толстопятов
65
Толстопятов
5
Зорин
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
7
Никитин
9
Алиев
9
Алиев
7
Никитин
Остались в запасе
Тюмень
Нефтехимик
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Тюмень - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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