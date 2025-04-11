Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Нефтехимик
Урал - Нефтехимик: обзор матча 11 апреля 2025
Урал
11.04.2025, пятница, 17:00
Россия. Первая лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
66'
М. Бевеев
76'
М. Бевеев
81'
М. Секулич (П)
31'
Д. Емельянов
41'
Р. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Нефтехимик
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Егорычев
90'
88'
Замена
С. Алиев
️️️️
Э. Валиахметов
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Секулич
81'
80'
Желтая карточка
Н. Янович
Желтая карточка
С. Бессмертный
78'
77'
Замена
К. Маляров
️️️️
К. Шильцов
ГОЛ! 2:2!
М. Бевеев
76'
72'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Н. Абдоков
ГОЛ! 1:2!
М. Бевеев
66'
Замена
М. Воронов
️️️️
Е. Марков
59'
Замена
Н. Морозов
️️️️
И. Ишков
54'
Желтая карточка
И. Ишков
49'
Замена
И. Чудин
️️️️
Ф. Сунгатулин
46'
Замена
Е. Мосин
️️️️
А. Мамин
46'
46'
Замена
А. Никитин
️️️️
Р. Магомедов
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. Магомедов
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Емельянов
11'
Желтая карточка
Р. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
3-3-1-1-2
77
Щербицкий
16
Итало
2
Бегич
46
Мамин
80
Бессмертный
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
97
Ишков
20
Марков
10
Секулич
4-1-2-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
12
Ширяев
5
Зорин
24
Кахидзе
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
99
Абдоков
7
Шильцов
11
Магомедов
46
Мамин
14
Мосин
14
Мосин
46
Мамин
5
Егорычев
8
Аюпов
8
Аюпов
5
Егорычев
6
Сунгатулин
27
Чудин
27
Чудин
6
Сунгатулин
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
97
Воронов
97
Воронов
20
Марков
7
Шильцов
7
Маляров
7
Маляров
7
Шильцов
99
Абдоков
83
Лайкин
83
Лайкин
99
Абдоков
11
Магомедов
7
Никитин
7
Никитин
11
Магомедов
17
Валиахметов
9
Алиев
9
Алиев
17
Валиахметов
Остались в запасе
Урал
Нефтехимик
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
27
Арсений Будылин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Семен Медведев (Екатеринбург)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Нефтехимик
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:38
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
28 ноября
10
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:38
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
28 ноября
10
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+