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Хосеба Эчеберриа
Статистика
Хосеба Эчеберриа - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1977 (49)
| Нападающий
178 см | 76 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
2 : 0
15.05.2010
Депортиво
1' - 74'
Испания. Примера, 37 тур
Реал
5 : 1
08.05.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
1 : 1
05.05.2010
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
2 : 0
15.04.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 1
21.02.2010
Тенерифе
66' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
2 : 0
03.01.2010
Атлетик
75' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
1 : 2
12.12.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 2
06.12.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
0 : 2
08.11.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 0
31.10.2009
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 2
18.10.2009
Спортинг
87' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2 : 2
04.10.2009
Атлетик
15' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 4
26.09.2009
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Тенерифе
1 : 0
23.09.2009
Атлетик
1' - 65'
Испания. Примера, 2 тур
Херес
0 : 1
13.09.2009
Атлетик
Был в запасе
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