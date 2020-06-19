Тамаз Топурия - статистика
#58 | Нападающий
|Имя
|Тамаз
|Отчество
|Аркадьевич
|Фамилия
|Топурия
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Имя
|Тамаз
|Отчество
|Аркадьевич
|Фамилия
|Топурия
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2020
|1' -61'
|Сочи (Сочи)
|10:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|43'