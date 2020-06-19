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    Тамаз Топурия - статистика

    #58 | Нападающий
    Имя Тамаз
    Отчество Аркадьевич
    Фамилия Топурия
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 января 2002 (21 год)
    Рост 170
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2020 1' -61' Сочи (Сочи) 10:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    43'
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