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Хавьер Авилес
Статистика
Хавьер Авилес - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1997 (29), Мадрид
#19 | Нападающий
181 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аморебьета
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 21 тур
Аморебьета
1 : 2
21.12.2023
Алькоркон
59' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Аморебьета
1 : 1
17.12.2023
Сарагоса
65' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Аморебьета
0 : 1
03.12.2023
Бургос
1' - 60'
Испания. Сегунда, 17 тур
Эльче
2 : 0
26.11.2023
Аморебьета
1' - 77'
Испания. Сегунда, 16 тур
Аморебьета
2 : 0
18.11.2023
Тенерифе
1' - 77'
58'
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
1 : 1
11.11.2023
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Аморебьета
0 : 1
05.11.2023
Уэска
1' - 75'
74'
Испания. Сегунда, 13 тур
Эльденсе
2 : 0
28.10.2023
Аморебьета
1' - 81'
Испания. Сегунда, 12 тур
Аморебьета
0 : 0
21.10.2023
Овьедо
78' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
6 : 0
15.10.2023
Аморебьета
46' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Аморебьета
1 : 2
08.10.2023
Эйбар
69' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.10.2023
Аморебьета
86' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
10.09.2023
Аморебьета
59' - 67'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эспаньол
3 : 2
03.09.2023
Аморебьета
86' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
2 : 0
27.08.2023
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Алькоркон
0 : 2
19.08.2023
Леганес
Был в запасе
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