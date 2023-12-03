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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Бургос
Аморебьета - Бургос: обзор матча 03 декабря 2023
Аморебьета
03.12.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 18 тур
0 : 1
Завершен
Бургос
44'
Ф. Гаррета (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Бургос
85'
Замена
K. Appin
️️️️
Матос
Замена
К. Марко Да Грака
️️️️
Ф. Гаррета
80'
Желтая карточка
Ф. Гаррета
77'
73'
Замена
А. Мартин
️️️️
D. Ojeda
73'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
62'
Замена
М. Атьенса
️️️️
М. Муньос
Замена
E. Jauregi
️️️️
E. Moran
60'
Замена
А. Карбонель
️️️️
Х. Авилес
60'
Замена
L. Quintero
️️️️
Х. Морсильо
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Гаррета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
25
Josué Dorrio
(К)
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
8
E. Moran
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Аморебьета
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
2
Jorge Mier
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Бургос
6
Raúl Navarro
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Куньят
4
Эрнандо
35
Гаррета
17
24
Гайя
15
Нуньес
25
6
Сибо
7
Морсильо
19
Авилес
8
4-2-1-3
13
Каро
17
Гонсалес
8
Сьерра
3
Матос
18
22
Муньос
22
Санкрис
16
Санчес
21
4
Эльхесабаль
14
Ниньо
7
Морсильо
29
29
7
Морсильо
19
Авилес
6
Карбонель
6
Карбонель
19
Авилес
8
17
17
8
35
Гаррета
29
Да Грака
29
Да Грака
35
Гаррета
22
Муньос
20
Атьенса
20
Атьенса
22
Муньос
3
Матос
10
10
3
Матос
21
16
Мартин
16
Мартин
21
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
Остались в запасе
Аморебьета
Бургос
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
2
Jorge Mier
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
Остались в запасе
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
2
Jorge Mier
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
Остались в запасе
6
Raúl Navarro
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
Статистика матча Аморебьета - Бургос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Instalaciones de Lezama, Lezama
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