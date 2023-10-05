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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Аморебьета
Расинг де Феррол - Аморебьета: обзор матча 05 октября 2023
Расинг де Феррол
05.10.2023, четверг, 22:30
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 0
Завершен
Аморебьета
35'
К. Висенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Аморебьета
86'
Желтая карточка
И. Сегин
86'
Замена
D. Lasure
️️️️
И. Сегин
86'
Замена
Х. Авилес
️️️️
Ф. Гаррета
80'
Замена
К. Марко Да Грака
️️️️
E. Jauregi
Замена
️️️️
Х. Сене
79'
Замена
С. Куберо
️️️️
К. Висенте
79'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
74'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Э. Пена
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Висенте
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
17
Daniel Lasure
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
3-2-5
13
2
Дельмас
14
22
7
Висенте
8
Берналь
14
Лосада
15
Кастро
10
Сене
8
Пена
20
Хименес
4-2-1-3
1
Куньят
24
Гайя
4
Эрнандо
35
Гаррета
15
Нуньес
17
6
Сибо
7
Морсильо
17
6
Карбонель
11
Сегин
7
Висенте
2
Куберо
2
Куберо
7
Висенте
8
Пена
16
Мансанара
16
Мансанара
8
Пена
20
Хименес
9
9
20
Хименес
11
Сегин
17
17
11
Сегин
35
Гаррета
19
Авилес
19
Авилес
35
Гаррета
17
29
Да Грака
29
Да Грака
17
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Аморебьета
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Unai Marino
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Расинг де Феррол - Аморебьета
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
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