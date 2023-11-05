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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Уэска
Аморебьета - Уэска: обзор матча 05 ноября 2023
Аморебьета
05.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 14 тур
0 : 1
Завершен
Уэска
60'
С. Обенг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Уэска
Желтая карточка
Х. Гайя
90'
+1
82'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
81'
Замена
I. Martos
️️️️
Х. Ньето
Замена
К. Марко Да Грака
️️️️
Х. Авилес
75'
75'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
Ж. Валентин
75'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
J. Mier
Желтая карточка
Х. Авилес
74'
74'
Желтая карточка
Х. Ньето
Замена
Х. Гайя
️️️️
Х. Эрасо
64'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
R. Edwards
64'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Обенг
Красная карточка
И. Сегин
59'
45'
Желтая карточка
С. Обенг
17'
Замена
Ж. Бласко
️️️️
R. Pulido
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
R. Edwards
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
17
Daniel Lasure
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
3-3-4
1
Куньят
15
Нуньес
4
Эрнандо
35
Гаррета
25
6
Сибо
14
Эрасо
6
19
Авилес
8
11
Сегин
2-2-1-5
25
Фернандес
5
Пулидо
15
2
Ньето
42
Хашимото
24
Мартинес
14
Валентин
20
Обенг
11
Муньос
6
4
14
Эрасо
24
Гайя
24
Гайя
14
Эрасо
6
7
Морсильо
7
Морсильо
6
19
Авилес
29
Да Грака
29
Да Грака
19
Авилес
4
5
Бласко
5
Бласко
4
14
Валентин
10
10
14
Валентин
6
3
3
6
2
Ньето
3
3
2
Ньето
11
Муньос
80
80
11
Муньос
Остались в запасе
Аморебьета
Уэска
1
Unai Marino
ВР
17
Daniel Lasure
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
17
Daniel Lasure
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Аморебьета - Уэска
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Instalaciones de Lezama, Lezama
Новости команд
Все
Аморебьета
Уэска
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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