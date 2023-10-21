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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Овьедо
Аморебьета - Овьедо: обзор матча 21 октября 2023
Аморебьета
21.10.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 0
Завершен
Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Овьедо
81'
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
Х. Авилес
️️️️
К. Марко Да Грака
78'
Вторая желтая
А. Карбонель
73'
Замена
R. Edwards
️️️️
E. Jauregi
73'
72'
Желтая карточка
В. Камараса
71'
Замена
M. Sesé
️️️️
С. Коломбатто
71'
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Сеоане
Желтая карточка
А. Карбонель
62'
Замена
М. Эрнандо
️️️️
Х. Гайя
61'
60'
Замена
В. Камараса
️️️️
О. Луэнго
Желтая карточка
E. Jauregi
52'
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Луисми
37'
Желтая карточка
О. Луэнго
18'
Желтая карточка
А. Бретонес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Хави Эрасо
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
4-3-3
1
Куньят
15
Нуньес
3
Этчейта
17
24
Гайя
25
6
Сибо
17
6
Карбонель
29
Да Грака
17
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
4
Костас
12
Кальво
11
Коломбатто
19
Луисми
10
20
Сеоане
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
24
Гайя
4
Эрнандо
4
Эрнандо
24
Гайя
17
6
6
17
29
Да Грака
19
Авилес
19
Авилес
29
Да Грака
20
Сеоане
8
Касорла
8
Касорла
20
Сеоане
19
Луисми
6
Суарес
6
Суарес
19
Луисми
15
Луэнго
6
Камараса
6
Камараса
15
Луэнго
11
Коломбатто
28
28
11
Коломбатто
Остались в запасе
Аморебьета
Овьедо
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Аморебьета - Овьедо
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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