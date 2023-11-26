Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Аморебьета
Эльче - Аморебьета: обзор матча 26 ноября 2023
Эльче
26.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 17 тур
2 : 0
Завершен
Аморебьета
84'
М. Гаспар
90+3'
Т. Моренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Аморебьета
ГОЛ! 2:0!
Т. Моренте
Пас отдал
П. Бигас
90'
+3
87'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
J. Mier
Замена
С. Леон
️️️️
О. Плано
85'
Замена
C. Salvador
️️️️
А. Фебас
85'
ГОЛ! 1:0!
М. Гаспар
Пас отдал
Фидель
84'
84'
Замена
L. Quintero
️️️️
Х. Морсильо
82'
Замена
R. Edwards
️️️️
E. Moran
78'
Желтая карточка
Х. Гайя
77'
Замена
E. Jauregi
️️️️
Х. Авилес
Желтая карточка
Фидель
72'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
68'
Замена
Фидель
️️️️
Н. Кастро
65'
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
61'
41'
Желтая карточка
М. Эрнандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
2
Jorge Mier
ЦП
25
Josué Dorrio
(К)
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Аморебьета
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
4-1-3-2
8
Сан Роман
7
Фернандес Меркау
18
Клер
6
Бигас
2
Гаспар
14
Фебас
20
Моренте
8
Кастро
20
Плано
9
Эль-Гезуани
17
Хосан
4-2-1-3
1
Куньят
24
Гайя
35
Гаррета
17
4
Эрнандо
2
25
7
Морсильо
6
Карбонель
8
19
Авилес
8
Кастро
10
Фидель
10
Фидель
8
Кастро
20
Плано
11
Леон
11
Леон
20
Плано
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
14
Фебас
10
10
14
Фебас
2
14
Эрасо
14
Эрасо
2
8
6
6
8
7
Морсильо
29
29
7
Морсильо
19
Авилес
17
17
19
Авилес
Остались в запасе
Эльче
Аморебьета
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Остались в запасе
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эльче - Аморебьета
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Аморебьета
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+