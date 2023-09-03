Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Аморебьета
Эспаньол - Аморебьета: обзор матча 03 сентября 2023
Эспаньол
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
3 : 2
Завершен
Аморебьета
51'
Ф. Калеро
78'
С. Санчес
81'
Ф. Калеро
43'
Х. Эрасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Аморебьета
86'
Замена
Х. Авилес
️️️️
А. Карбонель
Желтая карточка
Б. Кейта
81'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Калеро
Пас отдал
Э. Экспозито
81'
79'
Замена
И. Сегин
️️️️
Ф. Гаррета
79'
Замена
R. Edwards
️️️️
Х. Эрасо
ГОЛ! 2:1!
С. Санчес
Пас отдал
М. Брейтуэйт
78'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
К. Баре
77'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Н. Меламед
77'
Желтая карточка
Рамон
76'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Х. Пуадо
58'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
57'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Калеро
51'
43'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эрасо
Желтая карточка
Н. Меламед
36'
Замена
Рамон
️️️️
Б. Оливан
23'
14'
Желтая карточка
А. Карбонель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
7
Хон Морсильо
ЛВ
2
Jorge Mier
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
10
Лосано
88
Баре
7
Пуадо
11
Милья
17
Каррерас
10
Меламед
4-4-2
1
Куньят
4
Эрнандо
3
Этчейта
35
Гаррета
15
Нуньес
6
Сибо
17
14
Эрасо
25
6
Карбонель
17
5
Оливан
13
Рамон
13
Рамон
5
Оливан
88
Баре
8
Экспозито
8
Экспозито
88
Баре
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Пуадо
10
Меламед
17
Кейта
17
Кейта
10
Меламед
35
Гаррета
11
Сегин
11
Сегин
35
Гаррета
14
Эрасо
6
6
14
Эрасо
6
Карбонель
19
Авилес
19
Авилес
6
Карбонель
Остались в запасе
Эспаньол
Аморебьета
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
1
Unai Marino
ВР
2
Jorge Mier
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
2
Jorge Mier
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Эспаньол - Аморебьета
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Новости команд
Все
Эспаньол
Аморебьета
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+