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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Эйбар
Аморебьета - Эйбар: обзор матча 08 октября 2023
Аморебьета
08.10.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 10 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
12'
Y. Rahmani
90+2'
А. Акетче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Эйбар
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Акетче
89'
Замена
А. Акетче
️️️️
Y. Rahmani
75'
Замена
М. Сориано
️️️️
Стоичков
Замена
E. Jauregi
️️️️
К. Марко Да Грака
69'
Замена
Х. Авилес
️️️️
Х. Эрасо
69'
63'
Желтая карточка
Стоичков
58'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Кике
Замена
К. Сибо
️️️️
E. Moran
52'
Желтая карточка
R. Edwards
45'
+3
44'
Пенальти не реализован!
Стоичков
Пенальти не реализован!
Х. Морсильо
37'
12'
ГОЛ! 0:1!
Y. Rahmani
Пас отдал
А. Техеро
Желтая карточка
Х. Эрасо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Кике
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
4-2-1-3
1
Куньят
15
Нуньес
24
Гайя
17
4
Эрнандо
14
Эрасо
25
7
Морсильо
6
8
29
Да Грака
4-1-5
13
Зидан
21
23
Арбилья
3
23
Техеро
6
Альварес
7
Кике
19
19
Стоичков
17
23
Перейра
8
6
Сибо
6
Сибо
8
29
Да Грака
17
17
29
Да Грака
14
Эрасо
19
Авилес
19
Авилес
14
Эрасо
19
Стоичков
21
Сориано
21
Сориано
19
Стоичков
7
Кике
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Кике
19
47
Акетче
47
Акетче
19
Остались в запасе
Аморебьета
Эйбар
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Аморебьета - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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