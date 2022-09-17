|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|8
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Эшторил (Эшторил)
|07.02.2023
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:1
|Спортинг (Лиссабон)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|12.11.2022
|72' -90'
|Арука (Арука)
|0:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2022
|72' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Боавишта (Порту)
|30.10.2022
|71' -90'
|Каза Пиа (Лиссабон)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|08.10.2022
|55' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2022
|84' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|17.09.2022
|67' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|2:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|71'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:3
|Брага (Брага)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Шавиш (Шавиш)
|1:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|28.08.2022
|83' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|3:1
|Порту (Порту)
|19.08.2022
|87' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|3:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:1
|Визела (Визела)