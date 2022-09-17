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    Ukra - статистика

    Имя Ukra
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 8 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Порту (Порту) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    13.02.2023 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Эшторил (Эшторил)
    07.02.2023 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Спортинг (Лиссабон)
    23.12.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    12.11.2022 72' -90' Арука (Арука) 0:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    06.11.2022 72' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Боавишта (Порту)
    30.10.2022 71' -90' Каза Пиа (Лиссабон) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    08.10.2022 55' -90' Бенфика (Лиссабон) 4:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    02.10.2022 84' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    17.09.2022 67' -90' Жил Висенте (Барселуш) 2:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    71'
    11.09.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:3 Брага (Брага)
    05.09.2022 Был в запасе Шавиш (Шавиш) 1:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    28.08.2022 83' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 3:1 Порту (Порту)
    19.08.2022 87' -90' Эшторил (Эшторил) 2:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    13.08.2022 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 3:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    06.08.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Визела (Визела)
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