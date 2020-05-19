Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

A. Fontana - статистика

Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зволле
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
1 : 2
19.05.2024
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
12.05.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
5 : 0
05.05.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Зволле
3 : 1
28.04.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
НЕК
2 : 2
14.04.2024
Зволле
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Зволле
2 : 1
06.04.2024
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Утрехт
5 : 1
03.04.2024
Зволле
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
1 : 3
31.03.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
3 : 1
16.03.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
1 : 1
10.03.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
2 : 0
03.03.2024
Зволле
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 7
24.02.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
0 : 1
17.02.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
11.02.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 2
04.02.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс
2 : 2
17.12.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Зволле
1 : 3
09.12.2023
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Волендам
0 : 5
02.12.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Зволле
1 : 2
25.11.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
4 : 0
12.11.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
2 : 0
05.11.2023
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Экселсиор
2 : 4
22.10.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 2
08.10.2023
Фейеноорд
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
2 : 1
01.10.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Зволле
0 : 3
24.09.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Зволле
1 : 1
17.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Главные новости
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
2
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
3
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
1
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+