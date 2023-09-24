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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АЗ Алкмаар
Зволле - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 сентября 2023
Зволле
24.09.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
13'
М. Лахдо
52'
М. ван Бредероде
90'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - АЗ Алкмаар
90'
ГОЛ! 0:3!
В. Павлидис
Пас отдал
И. Садик
83'
Замена
И. Садик
️️️️
М. ван Бредероде
82'
Желтая карточка
Д. Касиус
Замена
D. Huiberts
️️️️
B. Van Polen
81'
75'
Желтая карточка
М. ван Бредероде
71'
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Д. Меллер Вольфе
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ф. Дрейф
64'
63'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
Замена
О. Веланас
️️️️
E. Reijnders
63'
54'
Замена
Й. Одгор
️️️️
М. Лахдо
54'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Ю. Сугавара
52'
ГОЛ! 0:2!
М. ван Бредероде
Пас отдал
Й. Класи
Желтая карточка
Ф. Дрейф
40'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
26'
Желтая карточка
Ю. Намли
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Лахдо
Пас отдал
Ю. Сугавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3-2-5
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
7
Намли
10
Бурместер
2
9
Ти
23
34
ван ден Берг
9
Дрейф
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
21
Мейнанс
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
15
Лахдо
9
ван Бредероде
14
Павлидис
3
Вольфе
9
Дрейф
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Дрейф
23
18
Веланас
18
Веланас
23
2
30
30
2
3
Вольфе
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
3
Вольфе
28
Сугавара
30
Касиус
30
Касиус
28
Сугавара
9
ван Бредероде
11
Садик
11
Садик
9
ван Бредероде
15
Лахдо
21
Одгор
21
Одгор
15
Лахдо
Остались в запасе
Зволле
АЗ Алкмаар
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Зволле - АЗ Алкмаар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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