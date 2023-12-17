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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Зволле
Аякс - Зволле: обзор матча 17 декабря 2023
Аякс
17.12.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
2 : 2
Завершен
Зволле
35'
Б. Бробби
48'
Б. Бробби
60'
Л. Ти
89'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Зволле
90'
+1
Желтая карточка
А. Веллиос
89'
ГОЛ! 2:2!
Л. Ти
Пас отдал
А. Веллиос
86'
Замена
D. Bobson
️️️️
О. Веланас
81'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Д. ван ден Берг
81'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ф. Дрейф
Замена
А. Гаеи
️️️️
К. Тэйлор
80'
Замена
К. Форбш
️️️️
Б. Бробби
74'
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ти
Пас отдал
Ю. Намли
54'
Желтая карточка
А. Гарсия МакНалти
Желтая карточка
С. Бергейс
53'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Б. Тахирович
48'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
Б. Соса
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Ренш
35'
30'
Желтая карточка
О. Веланас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
(К)
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-2-3-2
1
Рамай
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
3
Соса
42
Марта
4
Тахирович
24
Тэйлор
23
Бергейс
9
Бробби
29
Акпом
3-3-1-3
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
34
ван ден Берг
7
Намли
18
Веланас
2
9
Ти
9
Дрейф
24
Тэйлор
3
Гаеи
3
Гаеи
24
Тэйлор
3
Соса
14
Хлинссон
14
Хлинссон
3
Соса
9
Бробби
9
Форбш
9
Форбш
9
Бробби
18
Веланас
16
16
18
Веланас
34
ван ден Берг
23
23
34
ван ден Берг
9
Дрейф
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Дрейф
Остались в запасе
Аякс
Зволле
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Аякс - Зволле
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
3
7
Офсайды
1
2
Количество передач
381
179
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.84
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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