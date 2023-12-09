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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - НЕК
Зволле - НЕК: обзор матча 09 декабря 2023
Зволле
09.12.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
1 : 3
Завершен
НЕК
75'
Ю. Намли
43'
Э. Тавсан
46'
Б. ван Рой
90+1'
Ю. Бас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - НЕК
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Ю. Бас
Пас отдал
К. Вердонк
90'
+1
Замена
М. Росс
️️️️
Р. Гонсалес
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
90'
87'
Замена
К. Сано
️️️️
Э. Тавсан
Замена
Н. Серрано
️️️️
О. Веланас
80'
76'
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Огава
76'
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Худемакерс
76'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
С. Хансен
ГОЛ! 1:2!
Ю. Намли
Пас отдал
О. Веланас
75'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Ти
66'
Замена
З. Бурместер
️️️️
Р. Томас
52'
46'
ГОЛ! 0:2!
Б. ван Рой
Пас отдал
М. Худемакерс
Замена
E. Reijnders
️️️️
А. Гарсия МакНалти
46'
Замена
А. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Лам
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Тавсан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
3-3-1-3
1
3
Гарсия МакНалти
3
Лам
4
Керстен
7
Намли
34
ван ден Берг
30
Томас
18
Веланас
9
Дрейф
9
Ти
2
4-1-1-2-2
24
Силлессен
28
ван Рой
17
Нуйтинк
3
Сандлер
24
Вердонк
4
Худемакерс
6
Пропер
7
Тавсан
8
Маттссон
9
Огава
22
Хансен
3
Лам
34
Эль-Аззузи
34
Эль-Аззузи
3
Лам
30
Томас
10
Бурместер
10
Бурместер
30
Томас
18
Веланас
22
Серрано
22
Серрано
18
Веланас
9
Ти
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Ти
3
Гарсия МакНалти
23
23
3
Гарсия МакНалти
9
Огава
15
Бас
15
Бас
9
Огава
Гонсалес
2
Росс
2
Росс
Гонсалес
4
Худемакерс
20
Шоне
20
Шоне
4
Худемакерс
7
Тавсан
24
Сано
24
Сано
7
Тавсан
22
Хансен
10
Гонсалес
10
Гонсалес
22
Хансен
Остались в запасе
Зволле
НЕК
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Зволле - НЕК
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
5
Нарушения
5
1
Офсайды
0
2
Количество передач
237
198
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.57
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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