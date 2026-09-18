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€ 250 тыс

Дмитрий Маркитесов - статистика

СКА-Хабаровск
22 марта 2001 (25), Москва
#8 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Сочи
1 : 1
18.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
86'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 67'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
30.08.2026
Торпедо
61' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-2
15
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
0 : 1
03.05.2026
Родина-2
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Родина-2
3 : 4
26.04.2026
Ленинградец
1' - 50'
46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
2 : 1
12.04.2026
Волгарь
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Калуга
1 : 1
08.04.2026
Родина-2
1' - 81'
15'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
0 : 0
04.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 0
29.03.2026
Родина-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
1 : 2
22.03.2026
Иртыш
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Родина-2
0 : 0
15.03.2026
Велес
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Ленинградец
0 : 0
08.03.2026
Родина-2
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Родина-2
2 : 1
01.03.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
30'
82'
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