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Реми Риу
Статистика
Реми Риу - статистика
Завершил карьеру
6 августа 1987 (39), Лион
#1 | Вратарь
191 см | 86 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
1 : 0
20.12.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
0 : 2
26.11.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0 : 1
12.11.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
1 : 1
05.11.2023
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 2
22.10.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
3 : 3
08.10.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
2 : 0
01.10.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1 : 0
23.09.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
17.09.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
1 : 4
03.09.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
0 : 0
27.08.2023
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
2 : 1
13.08.2023
Лион
1' - 90'
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