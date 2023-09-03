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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 03 сентября 2023
Лион
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
74'
К. Толиссо (П)
4'
К. Мбаппе (П)
20'
А. Хакими
38'
М. Асенсио
45+1'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - ПСЖ
86'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
В. Заир-Эмери
Замена
Й. Лепенан
️️️️
К. Толиссо
80'
Замена
С. Алверу
️️️️
Р. Шерки
76'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Э. Нуама
76'
75'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Угарте
75'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
М. Асенсио
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Толиссо
74'
73'
Желтая карточка
В. Заир-Эмери
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
58'
48'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Замена
М. Бальде
️️️️
Т. Кадевере
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Асенсио
38'
ГОЛ! 0:3!
М. Асенсио
Пас отдал
М. Угарте
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Хакими
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мбаппе
Желтая карточка
К. Толиссо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-4-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
15
Чалета-Цар
22
Мата
8
Какере
8
Толиссо
6
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
9
Кадевере
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
10
Асенсио
10
Дембеле
10
Мбаппе
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Толиссо
10
Шерки
80
Алверу
80
Алверу
10
Шерки
7
Нуама
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
7
Нуама
9
Кадевере
17
Бальде
17
Бальде
9
Кадевере
5
Угарте
8
Руис
8
Руис
5
Угарте
33
Заир-Эмери
27
Ндур
27
Ндур
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
10
Асенсио
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Асенсио
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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