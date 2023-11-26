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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 26 ноября 2023
Лион
26.11.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
27'
Д. Дэвид
32'
Т. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Лилль
90'
+1
Замена
С. Умтити
️️️️
Ю. Языджи
83'
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Жегрова
83'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Д. Морейра
️️️️
С. Дьоманде
80'
Желтая карточка
П. Акуоку
72'
Желтая карточка
М. Бальде
66'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Т. Кадевере
65'
46'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
И. Кавалейру
Замена
М. Бальде
️️️️
А. Ляказетт
46'
Замена
П. Акуоку
️️️️
С. Алверу
46'
32'
Желтая карточка
Т. Сантуш
32'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сантуш
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Ю. Языджи
13'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
1
Реми Риу
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Мама Бальде
ПВ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-3-1-2
1
Лопеш
17
Энрике
20
Дьоманде
15
О'Брайен
26
Кумбеди
80
Алверу
8
Какере
14
Диавара
7
Нуама
9
Кадевере
91
Ляказетт
4-2-3-1
30
Шевалье
22
Сантуш
15
Йоро
4
Александро
3
Гудмундссон
6
Бенталеб
7
Гомес
11
Жегрова
97
Языджи
8
Иван Кавалейру
15
Дэвид
9
Кадевере
6
Ловрен
6
Ловрен
9
Кадевере
80
Алверу
24
Акуоку
24
Акуоку
80
Алверу
20
Дьоманде
22
Морейра
22
Морейра
20
Дьоманде
91
Ляказетт
17
Бальде
17
Бальде
91
Ляказетт
97
Языджи
14
Умтити
14
Умтити
97
Языджи
8
Иван Кавалейру
10
Харальдссон
10
Харальдссон
8
Иван Кавалейру
15
Дэвид
5
Кабелла
5
Кабелла
15
Дэвид
11
Жегрова
96
Унас
96
Унас
11
Жегрова
Остались в запасе
Лион
Лилль
1
Реми Риу
ВР
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
47
Жеффиньо
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
47
Жеффиньо
ЛВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Групама Стэдиум
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