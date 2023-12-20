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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 20 декабря 2023
Лион
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Нант
49'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Нант
Желтая карточка
Н. Тальяфико
90'
+6
90'
+3
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Д. Аугусто
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Ляказетт
88'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
Р. Шерки
88'
Красная карточка
Д. Ловрен
84'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Э. Нуама
82'
74'
Замена
К. Бамба
️️️️
Ж. Дюверн
70'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Чиривелья
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Р. Шерки
49'
46'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Аблин
46'
Замена
М. Коко
️️️️
Ф. Сентонс
31'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
8'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-3-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
6
Ловрен
15
Чалета-Цар
15
О'Брайен
22
Мата
8
Какере
8
Толиссо
7
Нуама
10
Шерки
91
Ляказетт
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Джемерт
21
Кастеллетто
93
Дюверн
18
Сентонс
4
Чиривелья
26
Мерлен
8
Аугусто
91
Мойе
27
Саймон
11
Аблин
10
Шерки
26
Кумбеди
26
Кумбеди
10
Шерки
91
Ляказетт
6
Мэйтленд-Найлс
6
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
7
Нуама
9
Кадевере
9
Кадевере
7
Нуама
8
Аугусто
5
Паллуа
5
Паллуа
8
Аугусто
4
Чиривелья
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Чиривелья
18
Сентонс
97
Коко
97
Коко
18
Сентонс
93
Дюверн
17
Бамба
17
Бамба
93
Дюверн
11
Аблин
42
Мохамед
42
Мохамед
11
Аблин
Остались в запасе
Лион
Нант
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Реми Дескамп
ВР
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лион - Нант
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
14
Офсайды
3
1
Количество передач
352
551
Сейвы
0
6
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.46
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
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