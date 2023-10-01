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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 01 октября 2023
Реймс
01.10.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 0
Завершен
Лион
45+1'
М. Манетси
71'
Ю. Абдельхамид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лион
Замена
Э. Агбаду
️️️️
К. Накамура
89'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Дарами
80'
78'
Замена
Энрике
️️️️
Н. Тальяфико
78'
Замена
Жеффиньо
️️️️
С. Кумбеди
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Т. Теума
77'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Абдельхамид
71'
68'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Бальде
Желтая карточка
Т. Теума
60'
54'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
К. Толиссо
53'
Желтая карточка
М. Какере
53'
Замена
Э. Нуама
️️️️
Р. Шерки
ГОЛ! 1:0!
М. Манетси
Пас отдал
Д. Ито
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
37'
35'
Желтая карточка
С. Алверу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-1-3
23
Диуф
28
де Смет
2
Окуму
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Манетси
5
Матусива
10
Теума
11
Накамура
9
Дарами
10
Ито
4-4-2
1
Лопеш
26
Кумбеди
20
Дьоманде
15
О'Брайен
3
Тальяфико
80
Алверу
8
Какере
8
Толиссо
22
Мата
17
Бальде
10
Шерки
11
Накамура
12
Агбаду
12
Агбаду
11
Накамура
10
Теума
7
Ричардсон
7
Ричардсон
10
Теума
9
Дарами
14
Диаките
14
Диаките
9
Дарами
3
Тальяфико
17
Энрике
17
Энрике
3
Тальяфико
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Толиссо
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
26
Кумбеди
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
26
Кумбеди
17
Бальде
9
Кадевере
9
Кадевере
17
Бальде
Остались в запасе
Реймс
Лион
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Реми Риу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
22
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
22
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Реймс - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
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