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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 27 августа 2023
Ницца
27.08.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лион
90'
+5
Желтая карточка
С. Алверу
90'
+2
Желтая карточка
С. Кумбеди
90'
+2
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
90'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
89'
Замена
М. Эль-Аруш
️️️️
Р. Шерки
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
89'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Моффи
89'
Замена
Х. Будауи
️️️️
К. Тюрам
83'
Замена
Б. Браими
️️️️
С. Диоп
83'
71'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
А. Сарр
71'
Замена
С. Алверу
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
69'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Лион
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
20
Аталь
8
Сансон
10
Диоп
9
Лаборд
9
Моффи
4-3-2-1
1
Риу
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
20
Дьоманде
3
Тальяфико
6
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
8
Какере
10
Шерки
29
Барколя
9
Сарр
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
19
Тюрам
6
Будауи
6
Будауи
19
Тюрам
10
Диоп
7
Браими
7
Браими
10
Диоп
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
9
Моффи
10
Гессан
10
Гессан
9
Моффи
10
Шерки
84
Эль-Аруш
84
Эль-Аруш
10
Шерки
6
Мэйтленд-Найлс
80
Алверу
80
Алверу
6
Мэйтленд-Найлс
9
Сарр
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Сарр
Остались в запасе
Ницца
Лион
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
13
Пабло Росарио
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
13
Пабло Росарио
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Энрике
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ницца - Лион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
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2 : 0
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