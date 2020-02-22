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Матье Гонсалвес
Статистика
Матье Гонсалвес - статистика
Завершил карьеру
8 июня 2001 (25), Париж
#3 | Защитник
178 см | 66 кг
Франция | Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3 : 0
22.02.2020
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
1 : 0
08.02.2020
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 1
05.02.2020
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 0
01.02.2020
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 2
04.12.2019
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 2
24.11.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 3
02.11.2019
Лион
1' - 90'
46'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2 : 1
19.10.2019
Лилль
27' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 3
05.10.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
4 : 0
25.08.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
17.08.2019
Дижон
Был в запасе
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