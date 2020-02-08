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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 08 февраля 2020
Марсель
08.02.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
51'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
71'
Желтая карточка
И. Силла
61'
Желтая карточка
Ж. Макенго
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Пас отдал
Б. Сарр
51'
Желтая карточка
А. Гонсалес
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Тулуза
91
Ловре Калинич
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
28
Радоньич
10
Пайет
98
Жермен
4-1-1-1-2
91
Калинич
31
Морейра
28
Габриэльсен
18
Диаките
4
Силла
6
Сангаре
17
Макенго
17
Буагар
9
Исека
22
Саид
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
30
Баптист Рейне
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
30
Баптист Рейне
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Марсель - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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