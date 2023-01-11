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Пяст
Кентен Буагар
Статистика
€ 400 тыс
Кентен Буагар - статистика
Пяст
17 марта 1997 (29), Тулуза
#17 | Полузащитник
174 см
Франция
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Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2 : 2
11.01.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1 : 2
01.01.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 2
29.12.2022
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
1 : 1
13.11.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
1 : 2
06.11.2022
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 2
30.10.2022
Ницца
71' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
2 : 2
23.10.2022
Лорьян
62' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
0 : 0
15.10.2022
Реймс
1' - 68'
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
1 : 2
09.10.2022
Лорьян
25' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
2 : 1
02.10.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2 : 2
21.08.2022
Лорьян
89' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
0 : 1
07.08.2022
Лорьян
Был в запасе
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