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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лорьян
Тулуза - Лорьян: обзор матча 21 августа 2022
Тулуза
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
31'
Р. Ратао
64'
Т. Даллинга
2'
А. Лорьенте
80'
И. Коне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Лорьян
89'
Замена
А. Грбич
️️️️
А. Лорьенте
89'
Замена
К. Буагар
️️️️
Э. Ле Фе
Замена
Д. Генро
️️️️
Б. Дежегере
86'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Коне
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Диарра
76'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
73'
68'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Т. Ле Бри
68'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
Замена
Р. Хили
️️️️
Т. Даллинга
65'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Р. Ратао
65'
ГОЛ! 2:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
Б. Дежегере
64'
Желтая карточка
Т. Даллинга
43'
40'
Пенальти не реализован!
Т. Моффи
ГОЛ! 1:1!
Р. Ратао
31'
23'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Лорьенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
9
Рис Хили
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
21
Жюльен Понко
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюпе
24
Диарра
2
Николайсен
24
Руо
3
Деслер
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
19
Дежегере
9
Ратао
7
Абухляль
27
Даллинга
4-1-1-3-1
38
Мвого
24
Калюлю
3
Тальби
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
45
Лорьенте
11
Ле Бри
11
Уаттара
9
Моффи
24
Диарра
4
Кебен
4
Кебен
24
Диарра
19
Дежегере
10
Генро
10
Генро
19
Дежегере
27
Даллинга
9
Хили
9
Хили
27
Даллинга
9
Ратао
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Ратао
28
Ле Фе
17
Буагар
17
Буагар
28
Ле Фе
11
Ле Бри
21
Понко
21
Понко
11
Ле Бри
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
45
Лорьенте
9
Грбич
9
Грбич
45
Лорьенте
Остались в запасе
Тулуза
Лорьян
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Тулуза - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
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