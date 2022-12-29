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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монпелье
Лорьян - Монпелье: обзор матча 29 декабря 2022
Лорьян
29.12.2022, четверг, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
3'
Т. Саванье
22'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Монпелье
90'
Желтая карточка
Т. Саванье
87'
Замена
А. Суке
️️️️
С. Мавидиди
Замена
К. Матсима
️️️️
Ж. Лапорт
81'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Л. Абержель
81'
72'
Замена
Б. Макуана
️️️️
А. Норден
72'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
Замена
Й. Катлин
️️️️
Э. Ле Фе
67'
65'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
Желтая карточка
И. Бонке
59'
58'
Желтая карточка
Й. Омлин
Желтая карточка
Г. Калюлю
50'
43'
Желтая карточка
Ф. Сако
Замена
И. Бонке
️️️️
С. Диарра
37'
Замена
И. Коне
️️️️
Ж. Понко
37'
28'
Желтая карточка
Л. Леруа
22'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ваи
Желтая карточка
Э. Ле Фе
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Манноне
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
28
Ле Фе
25
Диарра
21
Понко
11
Уаттара
9
Моффи
3-4-1-2
1
Омлин
77
Сако
6
Жульен
27
Мауасса
4
Ферри
10
Саванье
27
Леруа
3
Эстеве
70
Норден
45
Мавидиди
11
Ваи
15
Лапорт
5
Матсима
5
Матсима
15
Лапорт
25
Диарра
8
Бонке
8
Бонке
25
Диарра
19
Абержель
24
Аушиш
24
Аушиш
19
Абержель
28
Ле Фе
10
Катлин
10
Катлин
28
Ле Фе
21
Понко
28
Коне
28
Коне
21
Понко
45
Мавидиди
2
Суке
2
Суке
45
Мавидиди
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
70
Норден
2
Макуана
2
Макуана
70
Норден
Остались в запасе
Лорьян
Монпелье
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
Статистика матча Лорьян - Монпелье
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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