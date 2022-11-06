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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 06 ноября 2022
Лорьян
06.11.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
53'
Т. Моффи
9'
Неймар
81'
Д. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - ПСЖ
Замена
И. Коне
️️️️
И. Бонке
85'
85'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Д. Перейра
85'
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Мбаппе
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Перейра
Пас отдал
Неймар
78'
Желтая карточка
А. Хакими
76'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
75'
Замена
К. Солер
️️️️
У. Экитике
Замена
А. Аушиш
️️️️
Ж. Понко
73'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Ле Бри
73'
67'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Витинья
Желтая карточка
И. Бонке
65'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Э. Ле Фе
53'
Замена
В. Манноне
️️️️
И. Мвого
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
У. Экитике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
10
Йоан Катлин
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-2-3-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
8
Бонке
28
Ле Фе
11
Ле Бри
21
Понко
11
Уаттара
9
Моффи
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
22
Экитике
10
Неймар
10
Мбаппе
38
Мвого
1
Манноне
1
Манноне
38
Мвого
21
Понко
24
Аушиш
24
Аушиш
21
Понко
11
Ле Бри
25
Диарра
25
Диарра
11
Ле Бри
8
Бонке
28
Коне
28
Коне
8
Бонке
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
2
Перейра
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Перейра
22
Экитике
18
Солер
18
Солер
22
Экитике
17
Витинья
8
Саншеш
8
Саншеш
17
Витинья
10
Мбаппе
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Новости команд
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Лорьян
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Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
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