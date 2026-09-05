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Китай. Суперлига
Команды
Циндао Вест Кост
Давидсон
Статистика
€ 200 тыс
Давидсон - статистика
Циндао Вест Кост
5 марта 1991 (35), Рио-де-Жанейро
#11 | Полузащитник
177 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
1' - 90'
48'
3, 83'
Китай. Суперлига, 25 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 1
29.08.2026
Циндао Вест Кост
1' - 90'
34'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
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Турция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
12
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
19.12.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
12.12.2024
Хайденхайм
1' - 86'
Лига конференций, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
27.11.2024
Петрокуб
85' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 2
07.11.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 61'
55'
Лига конференций, 2 тур
Целе
5 : 1
24.10.2024
Истанбул Башакшехир
69' - 90'
81'
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
02.10.2024
Рапид
75' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
Сент-Патрикс
1' - 70'
36'
Лига конференций, 4 раунд
Сент-Патрикс
0 : 0
22.08.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 64'
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
15.08.2024
Иберия 1999
1' - 73'
Лига конференций, 3 раунд
Иберия 1999
0 : 1
08.08.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
87'
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 66'
13, 31'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
6 : 1
25.07.2024
Ла Фиорита
1' - 61'
13'
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