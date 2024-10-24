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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Целе - Истанбул Башакшехир
Целе - Истанбул Башакшехир: обзор матча 24 октября 2024
Целе
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
5 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
5'
Т. Светлин
34'
С. Сеслар
75'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Истанбул Башакшехир
Замена
C. Lhernault
️️️️
Т. Светлин
88'
Замена
Л. Бобичанец
️️️️
С. Сеслар
85'
81'
Желтая карточка
Давидсон
Желтая карточка
Д. Зец
81'
80'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Пелкас
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
К. Пентек
74'
Желтая карточка
Ж. Опоку
70'
Желтая карточка
Д. Тюрук
69'
Замена
Давидсон
️️️️
Ж. Фигейредо
46'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Б. Эздемир
46'
Замена
Э. Каплан
️️️️
О. Али Саинер
46'
Замена
О. Кеман
️️️️
М. Креспо
ГОЛ! 2:0!
С. Сеслар
Пас отдал
А. Матко
34'
24'
Желтая карточка
У. Ба
ГОЛ! 1:0!
Т. Светлин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
77
Матьяж Розман
(К)
ВР
26
Давид Зец
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
16
Тамар Светлин
АП
10
Свит Сеслар
АП
17
Алеша Матко
ПВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К)
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
12
Luka Kolar
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
28
Emre Karaal
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
11
Давидсон
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
3-2-3-2
77
Розман
3
Вуклишевич
81
Неманич
19
26
Зец
2
Ньето
77
Брнич
10
Сеслар
17
Матко
47
Кучис
16
Светлин
4-1-3-2
98
Дилмен
27
Ба
3
Дуарте
42
Саинер
3
Опоку
3
Эздемир
19
Креспо
10
Пелкас
9
Тюрук
9
Пентек
25
Фигейредо
16
Светлин
88
88
16
Светлин
10
Сеслар
8
Бобичанец
8
Бобичанец
10
Сеслар
42
Саинер
75
Каплан
75
Каплан
42
Саинер
3
Эздемир
4
Эргюн
4
Эргюн
3
Эздемир
10
Пелкас
19
Озкан
19
Озкан
10
Пелкас
19
Креспо
8
Кеман
8
Кеман
19
Креспо
25
Фигейредо
11
Давидсон
11
Давидсон
25
Фигейредо
Остались в запасе
Целе
Истанбул Башакшехир
13
Lovro Štubljar
ВР
12
Luka Kolar
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
12
Luka Kolar
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Целе - Истанбул Башакшехир
1
4
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
10
Офсайды
0
2
Количество передач
233
601
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
15
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.33
1.61
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
1 : 1
29.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
1 : 1
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 5
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 5
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
З'Дежеле
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