Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс: обзор матча 28 августа 2024
Истанбул Башакшехир
28.08.2024, среда, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сент-Патрикс
64'
О. Али Саинер
82'
О. Кеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс
90'
Желтая карточка
A. Sjoberg
88'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Z. Elbouzedi
ГОЛ! 2:0!
О. Кеман
Пас отдал
Л. Лима
82'
81'
Красная карточка
А. Болджер
77'
Замена
А. Болджер
️️️️
C. Forrester
77'
Замена
B. Kavanagh
️️️️
Д. Малрейни
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
77'
Замена
Л. Лима
️️️️
Д. Пелкас
77'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
О. Али Саинер
76'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Давидсон
70'
68'
Замена
А. Кина
️️️️
M. Melia
ГОЛ! 1:0!
О. Али Саинер
Пас отдал
Д. Тюрук
64'
Желтая карточка
О. Эргюн
55'
Желтая карточка
Давидсон
36'
Замена
О. Кеман
️️️️
Л. Дуарте
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Joe Redmond
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
8
Christopher Forrester
ЦП
6
Jamie Lennon
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
21
Axel Sjoberg
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
10
Mason Melia
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Сент-Патрикс
22
Conor Keeley
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
8
Аарон Болджер
ЦП
38
Jason Oyenuga
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
4-1-4-1
16
Зенгезер
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
15
4
Эргюн
10
Пелкас
9
Тюрук
11
Давидсон
19
Озкан
9
Пентек
2-3-5
94
Ананг
4
44
8
6
10
Ливи
21
3
7
10
11
Малрейни
10
Пелкас
6
Лима
6
Лима
10
Пелкас
42
Саинер
3
Эздемир
3
Эздемир
42
Саинер
3
Дуарте
8
Кеман
8
Кеман
3
Дуарте
11
Давидсон
25
Фигейредо
25
Фигейредо
11
Давидсон
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
7
30
30
7
11
Малрейни
10
10
11
Малрейни
8
8
Болджер
8
Болджер
8
10
9
Кина
9
Кина
10
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
22
Conor Keeley
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
38
Jason Oyenuga
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Остались в запасе
22
Conor Keeley
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
38
Jason Oyenuga
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Джон Дэли
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Главный судья:
Балаж Берке
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Истанбула» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:44
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Истанбула» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:44
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 20:35
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:43
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
2024.08.28 21:14
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+