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Лига конференций 2026/2027
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 августа 2024
Сент-Патрикс
22.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир
Замена
B. Kavanagh
️️️️
Д. Малрейни
90'
+8
Замена
А. Кина
️️️️
M. Melia
90'
+2
Замена
А. Болджер
️️️️
C. Forrester
90'
+2
90'
+2
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
90'
+2
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Б. Озкан
87'
Желтая карточка
H. Güreler
83'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Пелкас
83'
Замена
Л. Лима
️️️️
О. Али Саинер
64'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Давидсон
Желтая карточка
T. Grivosti
49'
Замена
К. Ливи
️️️️
Р. Палмер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
4
Joe Redmond
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
8
Christopher Forrester
ЦП
6
Jamie Lennon
ЦП
10
Mason Melia
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
21
Axel Sjoberg
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Сент-Патрикс
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
8
Аарон Болджер
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
31
Michael Noonan
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
2-3-5
94
Ананг
44
4
17
Палмер
8
6
7
3
21
11
Малрейни
10
4-1-4-1
16
Зенгезер
15
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
4
Эргюн
10
Пелкас
19
Озкан
11
Давидсон
9
Тюрук
9
Пентек
8
8
Болджер
8
Болджер
8
11
Малрейни
10
10
11
Малрейни
17
Палмер
10
Ливи
10
Ливи
17
Палмер
10
9
Кина
9
Кина
10
42
Саинер
6
Лима
6
Лима
42
Саинер
19
Озкан
3
Эздемир
3
Эздемир
19
Озкан
10
Пелкас
7
Гюрлер
7
Гюрлер
10
Пелкас
11
Давидсон
25
Фигейредо
25
Фигейредо
11
Давидсон
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
Остались в запасе
Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
31
Michael Noonan
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
31
Michael Noonan
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
Главный тренер
Джон Дэли
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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