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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Петрокуб
Истанбул Башакшехир - Петрокуб: обзор матча 27 ноября 2024
Истанбул Башакшехир
27.11.2024, среда, 18:30
Лига конференций, 4 тур
1 : 1
Завершен
Петрокуб
42'
К. Пентек (П)
90+6'
И. Борш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Петрокуб
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
И. Борш
Желтая карточка
Ж. Опоку
90'
+1
87'
Замена
В. Нихаев
️️️️
С. Платика
Замена
Б. Эздемир
️️️️
О. Эргюн
85'
Замена
Давидсон
️️️️
С. Гюрлер
85'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Ф. Кени
79'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Ж. Фигейредо
79'
72'
Замена
V. Jardan
️️️️
В. Амброш
Замена
М. Креспо
️️️️
Д. Пелкас
71'
Желтая карточка
Д. Пелкас
68'
Желтая карточка
У. Ба
63'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Лунгу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Пентек
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К)
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
9
Владимир Амброш
(К)
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
11
Давидсон
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
22
V. Jardan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
4-1-2-3
16
Зенгезер
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
27
Ба
4
Эргюн
8
Кеман
10
Пелкас
19
Кени
25
Фигейредо
9
Пентек
4-5-1
1
90
Жардан
21
Потырнике
4
Мудрак
20
Дуанла
9
Амброш
8
6
39
Лунгу
23
11
Платика
4
Эргюн
3
Эздемир
3
Эздемир
4
Эргюн
Гюрлер
11
Давидсон
11
Давидсон
Гюрлер
19
Кени
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Кени
25
Фигейредо
7
Гюрлер
7
Гюрлер
25
Фигейредо
10
Пелкас
19
Креспо
19
Креспо
10
Пелкас
9
Амброш
22
22
9
Амброш
11
Платика
17
Нихаев
17
Нихаев
11
Платика
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Петрокуб
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Остались в запасе
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Петрокуб
3
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
13
Офсайды
2
1
Количество передач
551
320
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.43
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 5
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 5
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Genc Nuza, Kosovo
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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