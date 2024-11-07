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Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Истанбул Башакшехир
Копенгаген - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 ноября 2024
Копенгаген
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
2 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
79'
А. Чиаха
83'
А. Чиаха
26'
Ф. Кени
80'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Желтая карточка
К. Пентек
86'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Б. Озкан
86'
Замена
М. Креспо
️️️️
О. Эргюн
ГОЛ! 2:2!
А. Чиаха
Пас отдал
М. Лопес
83'
82'
Желтая карточка
Л. Лима
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Пентек
ГОЛ! 1:1!
А. Чиаха
79'
Замена
А. Чиаха
️️️️
А. Корнелиус
76'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
В. Клем
73'
71'
Замена
К. Пентек
️️️️
Ж. Фигейредо
70'
Желтая карточка
Д. Тюрук
61'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Давидсон
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Г. Онугха
61'
55'
Желтая карточка
Давидсон
46'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
У. Ба
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Р. Уэскас
46'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Эздемир
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кени
Желтая карточка
Г. Онугха
21'
17'
Желтая карточка
У. Ба
Желтая карточка
М. Лопес
13'
Желтая карточка
К. Дикс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
(К)
ЦП
13
Родриго Уэскас
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
(К)
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
11
Давидсон
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
5
Oliver Højer
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Тротт
15
Лопес
55
Перейра
4
Дикс
36
Клем
21
Лерагер
8
Маттссон
8
Фрохольдт
10
Эльюнусси
7
Онугха
13
Уэскас
4-2-2-2
16
Зенгезер
3
Опоку
27
Ба
3
Дуарте
6
Лима
3
Эздемир
4
Эргюн
11
Давидсон
19
Озкан
19
Кени
25
Фигейредо
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
36
Клем
17
Ларссон
17
Ларссон
36
Клем
7
Онугха
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Онугха
Корнелиус
18
Чиаха
18
Чиаха
Корнелиус
19
Озкан
42
Саинер
42
Саинер
19
Озкан
27
Ба
7
Гюрлер
7
Гюрлер
27
Ба
4
Эргюн
19
Креспо
19
Креспо
4
Эргюн
11
Давидсон
9
Тюрук
9
Тюрук
11
Давидсон
25
Фигейредо
9
Пентек
9
Пентек
25
Фигейредо
Остались в запасе
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Копенгаген - Истанбул Башакшехир
3
6
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
14
Количество передач
582
295
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.93
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
0 : 0
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 5
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 5
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Паркен
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