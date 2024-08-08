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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 августа 2024
Иберия 1999
08.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
87'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир
Замена
И. Сихарулидзе
️️️️
Ш. Ноникашвили
90'
+2
88'
Замена
Л. Лима
️️️️
Б. Озкан
87'
ГОЛ! 0:1!
Давидсон
Пас отдал
О. Эргюн
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
Ю. Табатадзе
80'
80'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
80'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Д. Пелкас
Замена
O. Mamageishvili
️️️️
Г. Кохреидзе
74'
72'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
К. Пентек
Желтая карточка
Ш. Ноникашвили
51'
45'
+2
Желтая карточка
О. Эргюн
45'
Желтая карточка
К. Пентек
Желтая карточка
C. Sylla
21'
21'
Желтая карточка
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
4
Георгий Джгереная
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
8
Бакар Кардава
ЦП
7
Юри Табатадзе
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
99
D. Agyakwa
ЦФ
9
Cheikne Sylla
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Иберия 1999
12
Saba Bochorishvili
ВР
16
Revaz Kurtanidze
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
6
Николоз Дадиани
ЦП
7
Saba Geguchadze
ЦП
19
Otar Mamageishvili
ЦП
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Макаридзе
5
Джинджолава
4
Джгереная
22
Капанадзе
5
Ноникашвили
8
Кардава
7
Табатадзе
10
Кохреидзе
15
Мамагеишвили
9
99
3-1-5-1
16
Зенгезер
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
4
Эргюн
8
Кеман
19
Озкан
9
Тюрук
11
Давидсон
10
Пелкас
9
Пентек
7
Табатадзе
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
7
Табатадзе
10
Кохреидзе
19
19
10
Кохреидзе
5
Ноникашвили
18
Сихарулидзе
18
Сихарулидзе
5
Ноникашвили
19
Озкан
6
Лима
6
Лима
19
Озкан
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
9
Пентек
25
Фигейредо
25
Фигейредо
9
Пентек
10
Пелкас
19
Кени
19
Кени
10
Пелкас
Остались в запасе
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
12
Saba Bochorishvili
ВР
16
Revaz Kurtanidze
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
6
Николоз Дадиани
ЦП
7
Saba Geguchadze
ЦП
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
12
Saba Bochorishvili
ВР
16
Revaz Kurtanidze
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
6
Николоз Дадиани
ЦП
7
Saba Geguchadze
ЦП
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
David Dickinson, Scotland
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
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