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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Иберия 1999
Истанбул Башакшехир - Иберия 1999: обзор матча 15 августа 2024
Истанбул Башакшехир
15.08.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Иберия 1999
50'
К. Пентек
62'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Иберия 1999
84'
Замена
Н. Дадиани
️️️️
Г. Мамагеишвили
Замена
H. Güreler
️️️️
Л. Дуарте
83'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
83'
Замена
Л. Лима
️️️️
Д. Тюрук
74'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Давидсон
73'
73'
Замена
И. Сихарулидзе
️️️️
Б. Кардава
72'
Желтая карточка
Д. Георгий Джинджолава
ГОЛ! 2:0!
Д. Пелкас
62'
62'
Замена
O. Mamageishvili
️️️️
Г. Кохреидзе
60'
Желтая карточка
Г. Кохреидзе
Замена
Б. Озкан
️️️️
О. Кеман
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
О. Кеман
50'
43'
Желтая карточка
Г. Джгереная
40'
Желтая карточка
Ш. Ноникашвили
3'
Желтая карточка
Г. Мамагеишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
4
Георгий Джгереная
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
8
Бакар Кардава
ЦП
7
Юри Табатадзе
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
9
Cheikne Sylla
ЦФ
99
D. Agyakwa
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Иберия 1999
12
Saba Bochorishvili
ВР
16
Revaz Kurtanidze
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
6
Николоз Дадиани
ЦП
7
Saba Geguchadze
ЦП
19
Otar Mamageishvili
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
4-1-4-1
16
Зенгезер
42
Саинер
3
Дуарте
3
Опоку
27
Ба
4
Эргюн
8
Кеман
9
Тюрук
11
Давидсон
10
Пелкас
9
Пентек
3-1-2-2-2
31
Макаридзе
22
Капанадзе
4
Джгереная
5
Джинджолава
5
Ноникашвили
8
Кардава
7
Табатадзе
15
Мамагеишвили
10
Кохреидзе
99
9
9
Тюрук
6
Лима
6
Лима
9
Тюрук
3
Дуарте
15
15
3
Дуарте
8
Кеман
19
Озкан
19
Озкан
8
Кеман
11
Давидсон
25
Фигейредо
25
Фигейредо
11
Давидсон
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
15
Мамагеишвили
6
Дадиани
6
Дадиани
15
Мамагеишвили
10
Кохреидзе
19
19
10
Кохреидзе
8
Кардава
18
Сихарулидзе
18
Сихарулидзе
8
Кардава
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Иберия 1999
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
12
Saba Bochorishvili
ВР
16
Revaz Kurtanidze
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
7
Saba Geguchadze
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Остались в запасе
12
Saba Bochorishvili
ВР
16
Revaz Kurtanidze
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
7
Saba Geguchadze
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Иберия 1999
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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