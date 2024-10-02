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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Рапид
Истанбул Башакшехир - Рапид: обзор матча 02 октября 2024
Истанбул Башакшехир
02.10.2024, среда, 17:30
Лига конференций, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
45+2'
К. Пентек
43'
Л. Шауб
46'
Л. Шауб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Рапид
90'
+5
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Бургшталлер
87'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Сангаре
Замена
Ф. Кени
️️️️
Б. Эздемир
83'
82'
Замена
М. Хофманн
️️️️
Л. Шауб
Замена
Давидсон
️️️️
С. Гюрлер
75'
Замена
Л. Лима
️️️️
Д. Тюрук
75'
66'
Желтая карточка
М. Зайдль
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Ж. Фигейредо
62'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Креспо
62'
59'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Шауб
Пас отдал
Г. Бургшталлер
ГОЛ! 1:1!
К. Пентек
Пас отдал
С. Гюрлер
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шауб
Пас отдал
Д. Бельо
41'
Желтая карточка
С. Ро-Яо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
9
Дениз Тюрук
(К)
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
(К)
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
11
Давидсон
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
2-2-4-2
98
Дилмен
27
Ба
3
Опоку
4
Эргюн
3
Эздемир
7
Гюрлер
19
Креспо
9
Тюрук
8
Кеман
25
Фигейредо
9
Пентек
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
8
Гргич
21
Шауб
23
Ауэр
18
Сангаре
18
Зайдль
9
Бургшталлер
6
Ро-Яо
55
Цветкович
9
Бельо
9
Тюрук
6
Лима
6
Лима
9
Тюрук
19
Креспо
19
Озкан
19
Озкан
19
Креспо
25
Фигейредо
10
Пелкас
10
Пелкас
25
Фигейредо
7
Гюрлер
11
Давидсон
11
Давидсон
7
Гюрлер
3
Эздемир
19
Кени
19
Кени
3
Эздемир
21
Шауб
28
Хофманн
28
Хофманн
21
Шауб
18
Сангаре
8
Беркеейет
8
Беркеейет
18
Сангаре
9
Бургшталлер
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Рапид
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
28
Emre Karaal
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
28
Emre Karaal
ЦП
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Рапид
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
12
Офсайды
3
2
Количество передач
477
419
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.39
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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