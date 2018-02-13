Дориан Дерви - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Дориан
|Фамилия
|Дерви
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1988 (34 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Имя
|Дориан
|Фамилия
|Дерви
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1988 (34 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.03.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|03.03.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:3
|Престон (Престон)
|24.02.2018
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|20.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.02.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|13.02.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|02.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|90'
|20.01.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|25.08.2017
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.08.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.08.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|12.08.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.08.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Лидс (Лидс)