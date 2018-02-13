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    Дориан Дерви - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Дориан
    Фамилия Дерви
    Команда НАК Бреда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 1988 (34 года)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    14.04.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:2 Болтон (Болтон)
    07.04.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Болтон (Болтон)
    10.03.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.03.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Болтон (Болтон)
    03.03.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:3 Престон (Престон)
    24.02.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    20.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    17.02.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    13.02.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    02.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    90'
    20.01.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    23.09.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    16.09.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    12.09.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    25.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.08.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    15.08.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Болтон (Болтон)
    12.08.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.08.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Лидс (Лидс)
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