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    Виталий Ланько - статистика

    Имя Виталий
    Отчество Александрович
    Фамилия Ланько
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 13 1 0 1 0
    Салют 13 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2009 1' -58' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.10.2009 1' -46' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.09.2009 1' -78' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.09.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Чита (Чита)
    11.09.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    65'
    08.09.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    31.08.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Анжи (Махачкала)
    28.08.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    73'
    17.08.2009 1' -85' Краснодар (Краснодар) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    09.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    06.08.2009 1' -68' Витязь (Подольск) 4:1 Черноморец (Новороссийск)
    09.07.2009 64' -90' Салют (Белгород) 1:0 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    06.07.2009 82' -90' Салют (Белгород) 3:0 Анжи (Махачкала)
    24.06.2009 55' -90' Краснодар (Краснодар) 2:0 Салют (Белгород)
    02.06.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Салют (Белгород)
    64'
    03.05.2009 1' -56' Луч (Владивосток) 0:0 Салют (Белгород)
    30.04.2009 62' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Салют (Белгород)
    22.04.2009 46' -90' Салют (Белгород) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    19.04.2009 53' -53' Салют (Белгород) 2:0 Урал (Екатеринбург)
    08.04.2009 80' -90' Чита (Чита) 1:3 Салют (Белгород)
    28.03.2009 89' -90' Салют (Белгород) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
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