|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|1
|0
|1
|0
|Салют
|13
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2009
|1' -58'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.10.2009
|1' -46'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|30.09.2009
|1' -78'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.09.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Чита (Чита)
|11.09.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|65'
|08.09.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|31.08.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|28.08.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|73'
|17.08.2009
|1' -85'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|09.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|06.08.2009
|1' -68'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Черноморец (Новороссийск)
|09.07.2009
|64' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|06.07.2009
|82' -90'
|Салют (Белгород)
|3:0
|Анжи (Махачкала)
|24.06.2009
|55' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Салют (Белгород)
|02.06.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Салют (Белгород)
|64'
|03.05.2009
|1' -56'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Салют (Белгород)
|30.04.2009
|62' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|22.04.2009
|46' -90'
|Салют (Белгород)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|19.04.2009
|53' -53'
|Салют (Белгород)
|2:0
|Урал (Екатеринбург)
|08.04.2009
|80' -90'
|Чита (Чита)
|1:3
|Салют (Белгород)
|28.03.2009
|89' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)