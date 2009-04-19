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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Урал
Салют - Урал: обзор матча 19 апреля 2009
Салют
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
2 : 0
Завершен
Урал
86'
Н. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Урал
Желтая карточка
А. Солосин
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
В. Коробкин
️️️️
С. Кушов
ГОЛ! 1:0!
Н. Марков
Замена
Е. Шелютов
️️️️
А. Порошин
Замена
И. Жирный
️️️️
М. Шевченко
Желтая карточка
Р. Пошкус
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Р. Пошкус
Желтая карточка
А. Катульский
Желтая карточка
А. Отюцкий
Замена
В. Ланько
️️️️
В. Ланько
Замена
Л. Корнилов
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
К. Скрыльников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
0
Виталий Ланько
ЦФ
0
Андрей Порошин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Салют
25
Иван Жирный
ПЗ
21
Валерий Коробкин
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Урал
18
Лев Корнилов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-4-2
16
Котов
17
Старков
4
Отюцкий
91
Куликов
13
Марков
7
Шевченко
5
Кушов
7
Бекетов
25
Шипицин
0
Порошин
0
Ланько
3-1-3-1-2
1
Солосин
28
Климавичус
2
Поворов
58
Ойеволе
10
Фидлер
23
Катульский
36
Скрыльников
8
Герк
13
Щаницин
9
Пошкус
55
Шишелов
0
Порошин
0
Шелютов
0
Шелютов
0
Порошин
7
Шевченко
25
Жирный
25
Жирный
7
Шевченко
5
Кушов
21
Коробкин
21
Коробкин
5
Кушов
36
Скрыльников
18
Корнилов
18
Корнилов
36
Скрыльников
9
Пошкус
9
Мамтов
9
Мамтов
9
Пошкус
Остались в запасе
Салют
Урал
Главный тренер
Андрей Репринцев
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Репринцев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Салют - Урал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Посещаемость:
8000 из 15200 зрителей (52%)
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