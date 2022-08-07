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    Anton Tinnerholm - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Anton Tinnerholm
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Сити 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:3 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    18.10.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:0 Интер (Майами)
    09.10.2022 18' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    85'
    02.10.2022 60' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:1 Орландо Сити (Орландо)
    17.09.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    01.09.2022 1' -38' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    29.08.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    22.08.2022 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    14.08.2022 67' -90' Интер (Майами) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    07.08.2022 57' -90' Коламбус (Коламбус) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    74'
    04.07.2022 1' -67' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    27.06.2022 46' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    20.06.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Колорадо (Денвер)
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