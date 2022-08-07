|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:3
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|18.10.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:0
|Интер (Майами)
|09.10.2022
|18' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|85'
|02.10.2022
|60' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:1
|Орландо Сити (Орландо)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|01.09.2022
|1' -38'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|29.08.2022
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|22.08.2022
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|14.08.2022
|67' -90'
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|07.08.2022
|57' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|74'
|04.07.2022
|1' -67'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|27.06.2022
|46' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Колорадо (Денвер)