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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 17 сентября 2022
Нью-Йорк Сити
17.09.2022, суббота, 20:00
США. МЛС, 44 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
1'
А. Калленс
23'
С. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
К. Паркс
️️️️
Н. Асеведо
88'
86'
Желтая карточка
К. Кассерес
81'
Замена
А. Рейес
️️️️
Лукиньяс
Замена
Т. Андраде
️️️️
Т. Магно
72'
67'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
67'
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Кларк
Желтая карточка
М. Моралес
63'
Замена
J. Haak
️️️️
Г. Перейра
62'
Желтая карточка
Н. Асеведо
46'
28'
Желтая карточка
Ш. Неалис
25'
Желтая карточка
Л. Морган
ГОЛ! 2:0!
С. Родригес
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Калленс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Джонсон
18
Калленс
13
Мартинс
25
Шано
5
Асеведо
10
Моралес
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
24
Грэй
22
О'Тул
3-3-1-3
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
33
Лонг
23
Кассерес
24
Эдельман
90
Морган
82
Лукиньяс
47
Толкин
8
Кларк
13
Маноэл
5
Асеведо
55
Паркс
55
Паркс
5
Асеведо
11
Перейра
15
15
11
Перейра
11
Магно
11
Андраде
11
Андраде
11
Магно
82
Лукиньяс
15
Рейес
15
Рейес
82
Лукиньяс
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
8
Кларк
22
22
8
Кларк
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
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