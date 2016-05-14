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Махамане Траоре
Статистика
Махамане Траоре - статистика
Завершил карьеру
31 августа 1988 (38), Бамако
#8 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Мали
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Кубок Африканских Наций 2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
12
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
2 : 3
14.05.2016
Ницца
77' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2 : 0
07.05.2016
Сент-Этьен
77' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
0 : 2
12.03.2016
Ницца
1' - 65'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 1
05.03.2016
Труа
1' - 82'
73'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
0 : 2
26.02.2016
Бастия
67' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 1
08.11.2015
Ницца
61' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
1 : 2
04.11.2015
Нант
1' - 73'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0 : 0
01.11.2015
Лилль
72' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3 : 1
24.10.2015
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 4
18.10.2015
Ницца
66' - 90'
75'
71'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1 : 4
27.09.2015
Ницца
66' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
6 : 1
23.09.2015
Бордо
74' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3 : 3
15.08.2015
Ницца
1' - 22'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1 : 2
08.08.2015
Монако
Был в запасе
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