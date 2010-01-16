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    Дамиан Макалусо - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Дамиан
    Фамилия Макалусо
    Команда Пеньяроль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1980 (42 года)
    Рост 181
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 12 1 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 1:1 Валансьен (Валансьен)
    08.05.2010 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Нанси (Нанси)
    05.05.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 3:2 Ле Ман (Ле Ман)
    02.05.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Нанси (Нанси)
    24.04.2010 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    13.02.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 ПСЖ (Париж)
    40'
    06.02.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Нанси (Нанси)
    67'
    30.01.2010 90' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    20.01.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:0 Нанси (Нанси)
    16.01.2010 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:2 Лион (Лион)
    12.12.2009 1' -67' Нанси (Нанси) 1:2 Ренн (Ренн)
    66' 67'
    06.12.2009 1' -90' Осер (Осер) 1:3 Нанси (Нанси)
    45'
    29.11.2009 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:3 Бордо (Бордо)
    21.11.2009 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Нанси (Нанси)
    07.11.2009 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    19.09.2009 1' -64' Лорьян (Лорьян) 3:1 Нанси (Нанси)
    51'
    12.09.2009 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    63'
    29.08.2009 1' -90' Лион (Лион) 3:1 Нанси (Нанси)
    22.08.2009 1' -90' Ле Ман (Ле Ман) 2:1 Нанси (Нанси)
    90'
    15.08.2009 Был в запасе Нанси (Нанси) 4:0 Монако (Монако)
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