Дамиан Макалусо - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Дамиан
|Фамилия
|Макалусо
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Имя
|Дамиан
|Фамилия
|Макалусо
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|12
|1
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:1
|Валансьен (Валансьен)
|08.05.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|05.05.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:2
|Ле Ман (Ле Ман)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|24.04.2010
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|13.02.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|40'
|06.02.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|67'
|30.01.2010
|90' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|20.01.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Лион (Лион)
|12.12.2009
|1' -67'
|Нанси (Нанси)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|66' 67'
|06.12.2009
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Нанси (Нанси)
|45'
|29.11.2009
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Бордо (Бордо)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|07.11.2009
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|19.09.2009
|1' -64'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|51'
|12.09.2009
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|63'
|29.08.2009
|1' -90'
|Лион (Лион)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|22.08.2009
|1' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|90'
|15.08.2009
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|4:0
|Монако (Монако)